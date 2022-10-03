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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации.

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Источник: © РИА Новости

Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.

Так, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.

До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.

Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.

Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.

В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.

Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.

Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик.

Правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.

Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.

Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.

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