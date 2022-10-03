Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.
До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.
Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.
В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.
Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик.
Правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.
Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.