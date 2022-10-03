Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка цен на российскую нефть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов.

Источник: Reuters

«Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерам перевозить российскую нефть (ту, что будет продаваться выше “определенного ценового предела”). Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки», — говорится в публикации.

Как отметили в издании, танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.

Что касается Будапешта, то он настаивает на особых условиях.

«Венгрии должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое она получает благодаря исключению из шестого пакета санкций», — указали в статье.

Однако, как сообщают дипломаты, Еврокомиссия беспокоится, что таким образом Будапешт получит несправедливое преимущество на нефтяном рынке.

В начале июня от представителей западных стран звучали предложения установить потолок цен на российскую нефть в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры 40−60 долларов.

Brent от TradingView

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Москва в ответ предупредила, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.

Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Взрывы на 'Северных потоках': газовая война перешла в горячую стадию
'Только не отдавайте нас Украине': что творится в Красном Лимане
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСнефтьэкономикасанкции