СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября

Ожидается, что на заседании комитета будут присутствовать руководители регионов, сказал он.
«Для рассмотрения этих законов мы дождемся, когда из Госдумы поступят их тексты, это все-таки конституционные законы по важнейшим для страны вопросам», — заявил Клишас на заседании комитета.
По его словам, комитет соберется во вторник утром, и перед пленарным заседанием Совфеда их рассмотрит.
Также, отметил сенатор, на комитете должны присутствовать руководители эти регионов.
«У нас, по всей видимости, будут представители новых четырех субъектов, я со всеми ними предварительно переговорил, и они предварительно подтвердили. Сегодня у них работа в Госдуме, они работают с депутатами, а завтра их график полностью подчинен графику Совета Федерации. Валентина Ивановна (Матвиенко -ред) выразила готовность пригласить их на пленарное заседание», — сказал Клишас.