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12:40 (мск), источник: © РИА Новости

СФ рассмотрит законы о вступлении новых регионов в состав России 4 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законы о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей утром 4 октября, перед пленарным заседанием Совфеда, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

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Источник: © РИА Новости

Ожидается, что на заседании комитета будут присутствовать руководители регионов, сказал он.

«Для рассмотрения этих законов мы дождемся, когда из Госдумы поступят их тексты, это все-таки конституционные законы по важнейшим для страны вопросам», — заявил Клишас на заседании комитета.

По его словам, комитет соберется во вторник утром, и перед пленарным заседанием Совфеда их рассмотрит.

Также, отметил сенатор, на комитете должны присутствовать руководители эти регионов.

«У нас, по всей видимости, будут представители новых четырех субъектов, я со всеми ними предварительно переговорил, и они предварительно подтвердили. Сегодня у них работа в Госдуме, они работают с депутатами, а завтра их график полностью подчинен графику Совета Федерации. Валентина Ивановна (Матвиенко -ред) выразила готовность пригласить их на пленарное заседание», — сказал Клишас.

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