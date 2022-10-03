Психологи выяснили, как пандемия поменяла личности людей Пандемия COVID-19 сделала людей менее открытыми и добросовестными
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Переговоры с Японией по мирному договору сейчас невозможны, заявил Песков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ведение переговоров по мирному договору с Японией в нынешних условиях не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который в программной речи на открытии сессии парламента говорил, в частности, о том, что Токио твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины.

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Япония заняла место в ряду других западных стран и сама превратилась в недружественную для России страну, что не позволяет вести переговоры.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому
Названы страны, которые тормозят санкции против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияПесков Дмитрий