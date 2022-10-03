Переговоры с Японией по мирному договору сейчас невозможны, заявил Песков

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который в программной речи на открытии сессии парламента говорил, в частности, о том, что Токио твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины.
«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — сказал Песков журналистам.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.