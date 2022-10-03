Границы новых регионов и заявления Кадырова. О чем говорил Песков на брифинге

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром культуры Ольгой Любимовой. Также запланированы внутренние встречи и совещания.
Путин пообщался и по отдельности, и со всеми четырьмя главами регионов вместе. Обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией.
Кремль прояснил, в каких границах приняты в состав России новые регионы: ЛНР и ДНР — в границах 2014 года. Что касается Херсонской и Запорожской областей, Россия продолжит советоваться с населением этих территорий. «Любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на тех или иных территориях». Но каких-либо новых референдумов по вопросу о границах сейчас не планируется.
Кремль наблюдает за ситуацией вокруг заявки Украины на вступление в НАТО. Песков обратил внимание, что подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин СВО. «Мы видели разную реакцию НАТО — есть страны, которые поддерживают вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его».
Песков назвал «весьма эмоциональным моментом» заявление Кадырова о руководстве Минобороны. По его словам, «главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценку», тем более Кадыров, учитывая роль его самого и чеченских бойцов в СВО. Однако «даже в тяжелое время эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок».
Известно, что США в условиях отсутствия функционирования трех ниток «Северных потоков» получают возможность больше продавать свой СПГ. И известны страны, которые обладают военно-технологическими возможностями провести такую диверсию. «И есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы», в том числе европейские государства и Россия. «Здесь перечень прозрачных и доступных для понимания обстоятельств».
Песков в курсе публикаций о том, что артисту балета Сергею Полунину не дали выступить в митинге-концерте на Красной Площади 30 сентября, но не знает деталей. «Мы не занимались организацией концерта, поэтому я не знаю, кому дали, кому не дали выступать. Ничего не могу вам сказать».
«Мы хотели бы, чтобы ситуация в Буркина-Фасо как можно быстрее нормализовалась и как можно быстрее вернулась в рамки легитимности и законности».
Мирные переговоры с Японией невозможны в условиях, когда Токио вводит санкции против Москвы и оказывает военную помощь Украине.