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12:54 (мск), источник: Ведомости

Песков: Россия продолжит советоваться с населением Херсона и Запорожья по границам

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) входят в состав России в своих границах 2014 г., по границам Херсонской и Запорожской областей продолжается обсуждение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2022

«Частично уже прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком. ЛНР, ДНР — границы 2014 г., Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал он.

22 февраля президент России Владимир Путин заявил, что признав независимость ДНР и ЛНР, Москва признала и конституции этих республик.

«А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал он тогда.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Накануне Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов.

Сегодня, 3 октября, депутаты Госдумы намерены рассмотреть проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации договоров. 4 октября их рассмотрит Совет Федерации.

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