В Госдуме рассказали, в каких границах в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области

Об этом журналистам в понедельник заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, которого президент России Владимир Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении в нижней палате проектов федеральных конституционных законов о новых территориях.
«У нас по ДНР, ЛНР есть конституции, там четко написаны границы, тут вопросов нет. Что касается Запорожья, то это административные границы Запорожской области. Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области определило два района [Николаевской области], которые также входят в состав Херсонской области», — сказал парламентарий.
Как сообщил ТАСС 21 сентября замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, город Снегиревка и село Александровка Николаевской области включены в состав региона.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав РФ состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.