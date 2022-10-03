Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью Краски городской природы по-настоящему раскрываются в период золотой осени, когда на смену яркой зелени приходят теплые оттенки желтого, оранжевого и бордового
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
13:39 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме рассказали, в каких границах в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя районами Николаевской области, в которых проходил референдум.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в понедельник заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, которого президент России Владимир Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении в нижней палате проектов федеральных конституционных законов о новых территориях.

«У нас по ДНР, ЛНР есть конституции, там четко написаны границы, тут вопросов нет. Что касается Запорожья, то это административные границы Запорожской области. Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области определило два района [Николаевской области], которые также входят в состав Херсонской области», — сказал парламентарий.

Как сообщил ТАСС 21 сентября замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, город Снегиревка и село Александровка Николаевской области включены в состав региона.

Жители Снегиревки и Александровки смогли проголосовать на референдуме о вхождении в состав РФ на выездных избирательных участках.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав РФ состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Следите за развитием темы Присоединение к РФ новых территорий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле прокомментировали, сколько может продлиться период мобилизации
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Спецоперация на Украине
ДНР собирается отказаться от смертной казни, заявили в МИД РФ
Украинские войска попали в «огневой мешок» на территории ЛНР
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав РФ
В Херсоне прогремели три взрыва
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон