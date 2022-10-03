Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
14:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума ратифицировала договоры о новых территориях

Госдума одобрила ратификацию договоров о включении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Источник: РИА "Новости"

Новость дополняется.

30 сентября президент Владимир Путин подписал соглашения о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Решение принято по итогам прошедших в этих регионах референдумов. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими Конституции. В Кремле заявили, что ДНР и ЛНР войдут в границах 2014 года, а границы Запорожской и Херсонской областей определят после того, как Россия «посоветуется с населением».

Лаура Кеффер

Следите за развитием темы Присоединение к РФ новых территорий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кадыров отправит своих несовершеннолетних детей на передовую
Как идет оформление карт для выплат мобилизованным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума