14:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдума ратифицировала договоры о новых территориях
Госдума одобрила ратификацию договоров о включении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Новость дополняется.
30 сентября президент Владимир Путин подписал соглашения о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Решение принято по итогам прошедших в этих регионах референдумов. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими Конституции. В Кремле заявили, что ДНР и ЛНР войдут в границах 2014 года, а границы Запорожской и Херсонской областей определят после того, как Россия «посоветуется с населением».
Лаура Кеффер