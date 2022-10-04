10:54 (мск), источник: Газета.Ру
Экс-президента США Трамп подал в суд на CNN за клевету
Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в документы суда Южного округа Флориды.
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«Истец, Дональд Дж. Трамп, давно критикует Ответчика, Cable News Network, Inc. (CNN) — не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать “фальшивые новости”, — сказано в заявлении.
В документе также говорится, что CNN пытается изменить политический баланс в пользу левых, беспокоясь, что Трамп будет опять баллотироваться в президенты.
«CNN пытается очернить Истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как “расист”, “русский лакей”, “мятежник” и, в конце концов, “Гитлер”», — подчеркивается в заявлении.
27 июля Трамп уже заявлял, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN.
Ранее сообщалось, что адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа негласно пытаются помешать большому федеральному жюри собирать показания бывших помощников Трампа о его попытках повлиять на президентские выборы 2020 года. Как пишет CNN, судебный спор, который включал появление трех адвокатов, представляющих Трампа, в здании федерального суда в Вашингтоне, является наиболее агрессивным шагом, предпринятым бывшим президентом для отстаивания привилегий исполнительной власти и защиты Трампа, чтобы предотвратить некоторые свидетельства обмена информацией о событиях уголовного расследования, связанных с беспорядками в Капитолии в январе 2021 года.