04:03 (мск), источник: РБК
В Псковской области на границе с ЕС развернули мобильные призывные пункты
Губернатор региона Михаил Ведерников подчеркнул, что на границах очень большой «наплыв людей», среди которых есть и россияне призывного возраста.
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На границах в Псковской области, где образовались очереди на выезд, развернуты мобильные призывные пункты, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в телеграм-канале. Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией.
По словам Ведерникова, на границах «наплыв людей очень большой». Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины, а также россияне призывного возраста, которые проходят соответствующие проверки, однако, как отметил губернатор, «соседи не спешат их пропускать».
«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе», — добавил глава региона.
Он также порекомендовал тем, кто планирует выехать за пределы России, следить за ситуацией и выбирать наименее загруженные маршруты.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.
Уже к полудню того же дня на сайтах авиакомпаний почти закончились билеты на рейсы в соседние государства, не требующие виз для въезда. Многокилометровые пробки возникли к контрольно-пропускным пунктам стран на границах с Грузией, Казахстаном, Финляндией.
27 сентября МВД сообщило, что на погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Позже такие пункты появились на границе Астраханской области и Казахстана, Челябинской области и Казахстана, а также в Выборгском районе Санкт-Петербурга на границе с Финляндией.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 28 сентября заявил, что в России составляют списки уезжающих из страны, и предложил подумать, что с делать с брошенными на границах автомобилями. Позднее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сообщил о существовании «единой базы пересекающих границу РФ». «Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил единоросс, добавив, что составлять отдельные списки надобности нет.