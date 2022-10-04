Ракетный пуск КНДР. Пхеньян запустил ракету на самое дальнее расстояние в истории

ТАСС собрал главное, что известно о новом пуске на данный момент.
По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР запустила ракету в 07:23 по местному времени (01:23 мск) из района населенного пункта Мупхён-ри провинции Чагандо в восточном направлении.
Как сообщил министр обороны Японии, она преодолела расстояние 4,6 тыс. км. Это максимальная дальность полета за всю историю испытаний в КНДР.
Высота ее полета составила 1 тыс. км. Она пролетела над территорией Японии в районе северной префектуры Аомори и упала в Тихом океане на расстоянии 3,2 тыс. км к востоку от префектуры Иватэ.
Японское ведомство считает, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету типа «Хвасон-12», подчеркнув, что параметры полета превышают характеристики баллистических ракет средней дальности. СМИ КНДР оценивали эту ракету как обладающую межконтинентальной дальностью 5,5 тыс. км.
Южнокорейские военные в свою очередь заявляли о том, что КНДР провела запуск ракеты средней дальности, приведя дополнительный параметр, что ее максимальная скорость достигла 17 Махов. Высота и дальность примерно совпадают с информацией японской стороны.
Это уже 23-е ракетное испытание КНДР с начала года.
Из-за запуска в Японии сработала экстренная система оповещения. Жителей нескольких районов префектуры Аомори предупредили о необходимости укрыться в домах или под землей в связи с риском падения обломков. Никакой информации об ущербе от запуска не поступало. Силы самообороны Японии не реагировали на запуск.
Токио выразил решительный протест Пхеньяну через дипломатические каналы в Пекине, подчеркнув, что такие действия северокорейской стороны нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности Японии и всего региона.
Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету, которая пролетала над Японией, в сентябре 2017 года.
В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея в свою очередь заявили, что «продолжающиеся провокации с пусками баллистических ракет» вызовут более сильный ответ со стороны союза США и Республики Корея и укрепление их совместного потенциала реагирования. По словам военных, ракетные пуски не способствуют укреплению мира на Корейском полуострове. Вооруженные силы Южной Кореи продолжают наблюдение за КНДР на случай дополнительных пусков.
Ракета «Хвасон-12» была впервые продемонстрирована КНДР на параде в 2017 году. По информации северокорейских СМИ, она имеет межконтинентальную дальность (свыше 5,5 тыс. км). Ее первый успешный запуск состоялся 14 мая 2017 года — она пролетела 787 км, достигнув высоты 2,1 тыс. км. Многие западные эксперты подвергли сомнениям заявления КНДР о параметрах «Хвасон-12», заявляя, что ее характеристики скорее соответствуют ракете средней дальности.
29 августа 2017 г. КНДР провела второй запуск ракеты этого типа. Она пролетела около 2,7 тыс. км — траектория полета проходила над северным японским островом Хоккайдо — и упала в Тихом океане. Максимальная высота полета достигла 550 км. Лидер страны Ким Чен Ын тогда назвал это испытание одним из этапов по подготовке удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены несколько военных баз США.
30 января 2022 года Пхеньян произвел еще один пуск ракеты «Хвасон-12» в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.