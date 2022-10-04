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06:41 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Reuters

Отмечается, что Байден сказал об этом в сентябре, о чем Шарптон позднее сообщил сотрудникам своей некоммерческой организации.

По информации источника из организации, Байден сказал: «Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь».

Как отмечает телеканал, до этого сам Байден воздерживался от подобных заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то, что его сторонники об этом говорили.

Согласно данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще — 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.

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