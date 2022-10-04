Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок

Отмечается, что Байден сказал об этом в сентябре, о чем Шарптон позднее сообщил сотрудникам своей некоммерческой организации.
По информации источника из организации, Байден сказал: «Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь».
Согласно данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще — 75% из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.