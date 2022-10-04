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10:39 (мск), источник: © РИА Новости

Уехавшим за границу жителям новых регионов дали месяц на выбор гражданства

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У выходцев из новых регионов России, находящихся за рубежом, есть месяц, чтобы поменять гражданство, заявил РИА Новости замглавы МИД Евгений Иванов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — сказал Иванов.

Он также добавил, что на новых территориях выдача документов будет проходить в ускоренном режиме.

«Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», — добавил замминистра.

Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.

Справка
История вхождения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФГосударственная дума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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