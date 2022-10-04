Уехавшим за границу жителям новых регионов дали месяц на выбор гражданства

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — сказал Иванов.
Он также добавил, что на новых территориях выдача документов будет проходить в ускоренном режиме.
«Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», — добавил замминистра.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Конституции. Накануне Госдума ратифицировала эти договоры и одобрила конституционные законы.