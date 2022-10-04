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10:36 (мск), источник: ТАСС

Совфед единогласно одобрил ратификацию договоров о принятии новых субъектов в состав РФ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Источник: Reuters

Документы были подписаны в Москве 30 сентября. В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей РФ.

В договорах также указано, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Их главы получат статус губернаторов.

Врио руководителей субъектов назначит президент РФ в течение 10 дней со дня принятия субъектов. Правительства областей будут сформированы врио губернаторов в соответствии и законодательством РФ.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России, а также международные договоры на ратификацию. В тот же день Конституционный суд России одобрил внесенные главой государства документы.

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о включении новых территорий в состав РФ. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов.

Справка
История вхождения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФГосударственная дума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Следите за развитием темы Присоединение к РФ новых территорий
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