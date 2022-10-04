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11:33 (мск), источник: ТАСС

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным

Президент Украины поручил правительству обеспечить укрепление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте офиса украинского президента.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в документе.

Зеленский поручил правительству обеспечить укрепление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи. Президент также рекомендовал Верховной раде ускорить принятие соответствующих законопроектов о введении санкций против России.

Заседание Совбеза прошло 30 сентября.

30 сентября в своем выступлении на церемонии принятия в состав России новых регионов Путин призвал Киев «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров». По словам президента, Москва к переговорам готова, но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, «Россия его не предаст», и власти Украины должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением.

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