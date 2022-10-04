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13:04 (мск), источник: РБК

Лукашенко заявил, что Украина стянула к границе до 15 тыс. военных

Украинские военные постоянно устраивают провокации на границе, заявил Лукашенко. По его словам, они ведут «оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории республики и ее войск.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Украина стянула к границе с Белоруссией до 15 тыс. военных, оборудует там блокпосты и огневые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену», — сказал он (цитата по БелТа).

По словам Лукашенко, украинские военные постоянно ведут «оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку» территории Белоруссии, ее войск и объектов.

«И в то же время переживают и парятся по поводу того, “ах, как бы Беларусь не вступила в войну”. И постоянно провокации на границе», — заявил президент.

Лукашенко с начала спецоперации России на Украине неоднократно заявлял, что Белоруссия не участвует и не планирует участвовать в конфликте. В то же время он поручил Минобороны и всем силовым структурам «проработать на практике действия на границе с Украиной с учетом опыта с времен начала специальной военной операции». «У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы», — сказал он на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем 20 сентября. Тогда же президент попросил его кратко доложить о ситуации на южной границе.

А в конце сентября Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности авиабазы в пригороде Минска. По данным военного ведомства республики, это смешанный авиаполк, сформированный в 1980 году. На него возлагались задачи «по перевозке личного состава и грузов, десантирования войск, а также авиационной поддержки боевых действий воинских частей и подразделений сухопутных войск».

При этом планы объявить мобилизацию в Белоруссии Лукашенко исключил. «Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — заявил он. По словам президента, власти Белоруссии проводят учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы граждане знали свои обязанности и имели военные навыки в случае угрозы.

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