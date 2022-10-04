Мирный план Маска, ядерные испытания и заявление Лукашенко про СВО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
У президента РФ Владимира Путина состоялся во вторник международный телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой.
Также Путин встретится с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Песков, комментируя введение президентом Украины Владимиром Зеленским в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным, обратил внимание, что для контактов нужны две стороны. «Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».
Законы о принятии новых регионов в состав РФ вот-вот поступят в Кремль. Скорее всего, Путин подпишет их во вторник. Никаких выступлений президента в связи с этим не планируется.
В Кремле заметили, что инициатива Илона Маска «не дала спать» многим на Украине, в Прибалтике, Польше и в целом в Европе. «В первую очередь не дала спать ботам».
«Весьма позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации». Многие идеи из предложения предпринимателя заслуживают внимания, но только не про повторные референдумы.
Что касается публикации The Times о якобы готовности России провести ядерные испытания у границ Украины: «У западных СМИ, у западных политиков, глав государств сейчас очень много упражнений в ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим».
Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск участвует в СВО, напомнил про взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.
Москва не заставляет Ереван присоединиться к Союзному государству, все публикации в СМИ Армении на эту тему — «это ерунда очередная».