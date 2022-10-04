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14:10 (мск), источник: ТАСС

Мирный план Маска, ядерные испытания и заявление Лукашенко про СВО. Темы брифинга Пескова

Инициатива предпринимателя Илона Маска про разрешение ситуации на Украине, публикация The Times про якобы испытания России в Черном море и заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко про участие Минска в специальной военной операции РФ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

У президента РФ Владимира Путина состоялся во вторник международный телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой.

Также Путин встретится с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

О переговорах с Украиной

Песков, комментируя введение президентом Украины Владимиром Зеленским в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным, обратил внимание, что для контактов нужны две стороны. «Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо дождемся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».

О законах по новым регионам

Законы о принятии новых регионов в состав РФ вот-вот поступят в Кремль. Скорее всего, Путин подпишет их во вторник. Никаких выступлений президента в связи с этим не планируется.

О заявлении Маска

В Кремле заметили, что инициатива Илона Маска «не дала спать» многим на Украине, в Прибалтике, Польше и в целом в Европе. «В первую очередь не дала спать ботам».

«Весьма позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации». Многие идеи из предложения предпринимателя заслуживают внимания, но только не про повторные референдумы.

С другой стороны, все эти размышления даже всех тех, кто находит себе мудрость задумываться, разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.

О публикации The Times

Что касается публикации The Times о якобы готовности России провести ядерные испытания у границ Украины: «У западных СМИ, у западных политиков, глав государств сейчас очень много упражнений в ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим».

О словах Лукашенко про участие Белоруссии в СВО

Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск участвует в СВО, напомнил про взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.

Белоруссия — наш союзник, партнер, с которым у нас Союзное государство, и, конечно, в рамках этого Союзного государства, в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие.

О намерениях России в отношении Армении

Москва не заставляет Ереван присоединиться к Союзному государству, все публикации в СМИ Армении на эту тему — «это ерунда очередная».

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