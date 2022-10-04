15:13 (мск), источник: ТАСС
Мирошник заявил, что вся территория ЛНР контролируется союзными войсками
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Союзные силы контролируют всю территорию Луганской Народной Республики, заявил ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник.
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«Напряжение на этом направлении (Кременная-Лисичанск — прим. ТАСС) очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Наши подразделения держатся твердо и не позволяют растащить наши концентрируемые резервы для основного удара по противнику», — сказал он.