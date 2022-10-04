«Блинчики — на завтрак»: как изменилось питание в школах С 1 сентября еда в школьных столовых неожиданно стала причиной восторга москвичей всех возрастов
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
14Скончался Борис Моисеев
15:13 (мск), источник: ТАСС

Мирошник заявил, что вся территория ЛНР контролируется союзными войсками

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Союзные силы контролируют всю территорию Луганской Народной Республики, заявил ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Спецоперация на Украине

«Напряжение на этом направлении (Кременная-Лисичанск — прим. ТАСС) очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Наши подразделения держатся твердо и не позволяют растащить наши концентрируемые резервы для основного удара по противнику», — сказал он.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле прокомментировали, сколько может продлиться период мобилизации
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Спецоперация на Украине
Минобороны заявило об уничтожении 120 военных ВСУ возле Лимана
ВКС поразили под Днепропетровском штаб командования ВСУ «Восток»
В Кремле прокомментировали отказ Киева от диалога с Москвой
ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта