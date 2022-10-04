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21:53 (мск), источник: © РИА Новости

Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена переизбираться в 2024 году.

Источник: AP 2022

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден ранее заявил, что намерение участвовать в выборах у него есть, но окончательное решение он еще не принял и собирается сделать это в будущем году.

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