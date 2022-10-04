В МИД РФ предупредили США о последствиях поставок оружия Киеву

Выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, он отметил, что Вашингтон наращивает накачку Киева оружием, а также предоставляет украинским военным свои разведданные и обеспечивает прямое участие боевиков и советников в конфликте.
«[Это] не только затягивает боевые действия и ведёт к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — подчеркнул российский дипломат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В него входит дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».