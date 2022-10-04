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22:02 (мск), источник: Life.ru

В МИД РФ предупредили США о последствиях поставок оружия Киеву

Поставки США вооружения Киеву приближают военное столкновение России и Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов.

Источник: РИА "Новости"

Выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, он отметил, что Вашингтон наращивает накачку Киева оружием, а также предоставляет украинским военным свои разведданные и обеспечивает прямое участие боевиков и советников в конфликте.

«[Это] не только затягивает боевые действия и ведёт к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В него входит дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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