00:25 (мск), источник: ТАСС
Пушилин пообещал, что процедура выдачи российских паспортов жителям ДНР станет быстрее
Паспортный контроль и проверки на бывшей границе ДНР и РФ в первое время сохранятся, отметил глава республики.
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ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Процедура выдачи жителям ДНР российских паспортов станет еще быстрее, чем существовавшая до этого упрощенная форма. Об этом во вторник сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Паспорта ДНР больше выдаваться не будут, меняется полностью подход. Мы уже граждане Российской Федерации, и нам необходимо получить удостоверение личности. Поэтому это будет уже не та упрощенная процедура, которая предусматривала получение паспорта ДНР, <…> сейчас станет все еще легче, потому что мы граждане Российской Федерации», — отметил Пушилин в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
По его словам, паспортный контроль и проверки сохранятся на первом этапе на бывшей границе ДНР и России.
«Не будет таможни, но сразу хочу сказать, что на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет проверка на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Планируется в самое ближайшее время сделать один совмещенный пост, что упростит максимально, насколько это возможно, пересечение границы», — отметил Пушилин.
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР, а 29 сентября подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областей. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой Путин подписал с главами регионов договоры о включении территорий в состав РФ.
24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Первый пункт приема документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая того же года, а уже 14 июня первая группа жителей ЛНР выехала в Ростовскую область, где получила паспорта.