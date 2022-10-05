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03:11 (мск), источник: © РИА Новости

Байден запретил обмен специальными правами заимствования с Россией

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), находящихся у России и Белоруссии, говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

Источник: AFP 2022

«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон “О запрете обмена SDR России и Белоруссии”, который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — указано в документе.

Согласно информации на сайте Конгресса США, новый закон, помимо запрета на участие в операциях с обменом SDR, также требует от минфина «принимать меры для противодействия поддержке России и Белоруссии».

«Министерство финансов должно активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Белоруссии и направлять представителей США в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению финансовой помощи России или Белоруссии, за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения», — следует из описания закона.

SDR — это международный резервный актив, который поддерживается МВФ. Инструмент основан на взносах государств-членов валютного фонда. Его участники могут обмениваться SDR, а также конвертировать их в валюты.

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