WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине

Газета уточнила, что американская организация разместила текст на фоне российского флага. При этом спустя несколько часов публикация была удалена.
«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить “делать подарки” Украине», — говорится в статье.
Издание пояснило, что в своем заявлении CPAC выразила поддержку Киеву, однако отметила, что выступает против помощи со стороны Соединенных Штатов.
«Мы должны противостоять Владимиру Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов», — цитирует твит газета.
WP добавила, что эти взгляды разделяют некоторые видные члены Республиканской партии.
США объявили о новом транше военной помощи Украине, он включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.