Ученые восстановили облик жившей 31 тысячу лет назад женщиныЧереп одного из старейших Homo sapiens оказался женским, а не мужским, как считалось раньше.
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
04:11 (мск), источник: © РИА Новости

WP: в США выступили под российским флагом против помощи Украине

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине, пишет газета Washington Post.

Источник: Reuters

Газета уточнила, что американская организация разместила текст на фоне российского флага. При этом спустя несколько часов публикация была удалена.

«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить “делать подарки” Украине», — говорится в статье.

Издание пояснило, что в своем заявлении CPAC выразила поддержку Киеву, однако отметила, что выступает против помощи со стороны Соединенных Штатов.

«Мы должны противостоять Владимиру Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов», — цитирует твит газета.

WP добавила, что эти взгляды разделяют некоторые видные члены Республиканской партии.

США объявили о новом транше военной помощи Украине, он включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала российской спецоперации Киев получил от Вашингтона военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.

На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ
В США назвали страны, совершившие взрывы на 'Северных потоках'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта