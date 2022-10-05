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06:43 (мск), источник: Life.ru

Посол России предупредил США о «самых серьёзных последствиях»

Поставка всё новых партий оружия Украине делает из Соединённых Штатов участника этого конфликта. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал сообщения о подготовке Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву.

Источник: AFP 2022

«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — приводит посольство комментарий главы дипмиссии.

Антонов добавил, что военные поставки Киеву от США и их союзников не только затягивают кровопролитие, но и усиливают риск прямого военного столкновения России со странами Запада.

«Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьёзным последствиям», — заключил Антонов.

Как сообщал Лайф, президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. Туда входит дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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