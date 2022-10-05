Посол России предупредил США о «самых серьёзных последствиях»

«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — приводит посольство комментарий главы дипмиссии.
Антонов добавил, что военные поставки Киеву от США и их союзников не только затягивают кровопролитие, но и усиливают риск прямого военного столкновения России со странами Запада.
«Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьёзным последствиям», — заключил Антонов.
Как сообщал Лайф, президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. Туда входит дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».