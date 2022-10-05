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09:34 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в Россию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал четыре закона о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Соответствующие документы опубликованы.

Источник: РИА "Новости"

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. Пределы новых субъектов Федерации, как следует из договоров, будут определяться границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». До избрания глав новых регионов в соответствии с российским законодательством руководить ими будут временно исполняющие обязанности, которых назначит Путин. Выборы региональных парламентов состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.

Интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы, в том числе о смертной казни, не применять.

Президент России подписал четыре федеральных конституционных закона о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Согласно законам, жители новых регионов со дня включения этих территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами. Тем, кто желает отказаться от гражданства РФ, дан месяц на подачу заявлений. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

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