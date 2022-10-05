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12:39 (мск), источник: ТАСС

Cтраны ЕС согласовали новые санкции против РФ

В очередной пакет включено введение потолка цен на российскую нефть.

Источник: AP 2022

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) согласовали новый пакет санкций против РФ. Со ссылкой на источники в Брюсселе об этом сообщило в среду информационное агентство? TK.

«Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ. В него включено введение потолка цен на российскую нефть. В санкционный список внесены десятки россиян», — отмечается в сообщении.

Уже восьмой пакет антироссийских санкций, как предполагается, будет вынесен на обсуждение неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС. Он состоится в четверг и пятницу, 6 и 7 октября, в Праге.

Новые санкции ЕС предполагают, в частности, запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом сообщается в Twitter председательства Чехии в Совете ЕС.

Отмечается, что ЕС запретит также импорт из России продукции машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. Кроме того, предполагается введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT и инжиниринга, а также юридических услуг.

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