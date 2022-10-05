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13:20 (мск), источник: Life.ru

В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось

Песков: Решение об изменении статуса специальной военной операции не принималось.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Президент России не принимал решение об изменении статуса специальной военной операции на Украине на контртеррористическую операцию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего — президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что пока речь идёт лишь о продолжении спецоперации в её текущем статусе.

Напомним, что ранее в Запорожской области, которая по итогам референдума входит в состав России, призвали изменить статус специальной военной операции на контртеррористический.

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