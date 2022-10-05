Планы Путина и интеграция новых регионов. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин в среду работает в Ново-Огарево. В планах — видеоконференция с финалистами конкурса «Учитель года», а также ряд закрытых встреч.
Ранее Путин подписал конституционные законы о принятии в состав РФ четырех новых регионов. «Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре. Что очень важно».
Публикации в Telegram-каналах о якобы готовящемся обращении Путина об изменении статуса спецоперации — «это фейки». Обращения 5 октября не будет.
В настоящий момент решений про введение КТО вместо СВО не принималось: «Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается».
Песков не знает, когда будут избраны депутаты Госдумы от новых территорий. По его словам, «предстоит достаточно напряженный процесс адаптации» новых регионов в законодательную и правовую среду России.
Что касается подтверждения Минобороны об отходе российских военных из ряда населенных пунктов в новых российских регионах, представитель Кремля заверил, что утраченные территории на этих землях будут возвращены.
Комментируя дефицит средств на выплаты мобилизованным в Омской области, Песков отметил, что регионы столкнулись с дополнительной нагрузкой. «У некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых регионов он минимальный или его нет». Эти вопросы будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.
Предприниматель Евгений Пригожин болеет душой за происходящее и делает свой посильный вклад, как и многие бизнесмены. Тему статуса ЧВК «Вагнер», которую связывают с Пригожиным, Песков оставил без комментария.
У Путина в его день рождения, 7 октября, «запланированы рабочие мероприятия».
В Кремль не поступало предложений от Вены о готовности Австрии принять переговоры о деэскалации ситуации на Украине.
Кремль настаивает, что Россию должны допустить до расследования диверсий на «Северных потоках». «Участие российской стороны в обследовании мест повреждений и расследовании происшествия должно быть обязательным».