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14:21 (мск), источник: Ведомости

Песков ответил на вопрос о границах новых регионов в составе России

В указе президента России Владимира Путина по новым регионам речь идет о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация (ВГА) на момент принятия субъектов в состав страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2022

«Вы читайте указ, там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что определенные территории будут возвращены. «Мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — пообещал он.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне, 4 октября, договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.

Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текстов документов.

Справка
История вхождения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФГосударственная дума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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