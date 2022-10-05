16:29 (мск), источник: © РИА Новости
Учащимся вечерних отделений дали отсрочку от частичной мобилизации
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для учащихся в вечернее время.
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Он уточнил, что отсрочка распространяется и на аспирантов.
Президент России 21 сентября по предложению Минобороны и Генштаба объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса преимущественно с опытом военной службы, имеющих востребованные в нынешней обстановке военно-учетные специальности.
Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, уточнил, что планируется направить в войска до 300 тысяч человек. Накануне он сообщил, что в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.