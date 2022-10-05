NYT: по данным разведки США, к убийству Дарьи Дугиной причастна Украина

«Спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь известного российского националиста, что является элементом скрытой кампании (по организации покушений.— “Ъ”.), которая, как опасаются официальные лица США, может привести к эскалации конфликта», — говорится в статье.
По данным собеседников NYT, «Соединенные Штаты не принимали участия в организации убийства ни путем предоставления разведывательной информации, ни другой помощи». «Американские официальные лица также заявили, что не знали об этой операции заранее, и выступили бы против убийства, если бы (украинцы — “Ъ”.) с ними проконсультировались», — отмечается в статье. Как утверждает New York Times, «впоследствии американские представители сделали выговор украинским чиновникам по поводу ликвидации». Когда и на каком уровне это произошло, не сообщается.
«Некоторые американские официальные лица подозревают, что фактический целью операции был отец госпожи Дугиной, российский ультранационалист Александр Дугин, и что проводившие ее оперативники полагали, что он будет находиться в машине со своей дочерью», — отмечает газета. При этом журналистам неизвестно, кто именно в Киеве организовал эту операцию, и санкционировал ли ее президент Украины Владимир Зеленский.
«Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие операции, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя, и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — говорится в публикации.
По словам собеседников газеты, разведслужбы США «были разочарованы отсутствием откровенности со стороны Украины в отношении планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России».
Напомним, ранее ФСБ России сообщила, что в убийстве журналистки и активистки Дарьи Дугиной участвовала целая группа исполнителей, связанных со спецслужбами Украины.
20 августа Дарья Дугина и ее отец — философ, идеолог «русского мира» Александр Дугин возвращались в Москву из Подмосковья с фестиваля «Традиция». Дочь и отец должны были ехать на одной машине, но господин Дугин в итоге сел в другой автомобиль. Машина с девушкой взорвалась после отъезда, Дарья Дугина погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и установил, что в нижней части машины произошел подрыв взрывчатки, а к убийству причастна гражданка Украины Наталья Вовк. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.