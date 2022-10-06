Ученые: веселящий газ может быть признаком обитаемой планеты Но сможет ли его уловить телескоп Джеймса Уэбба - неизвестно.
Фоторепортажи
12Погиб актер Сергей Пускепалис
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
00:42 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР снова выпустила ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Это шестой запуск ракет со стороны КНДР за последние две недели.

Источник: AP 2022

Агентство не приводит подробностей произошедшего. Ракета была выпушена после того, как США передислоцировали атомный авианосец «Рональд Рейган» в Японское море на фоне прошлых пусков со стороны КНДР.

На прошлой неделе КНДР сделала как минимум четыре ракетных пуска, 4 октября военные запустили ракету в сторону Японии. Пуски происходят на фоне крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи за пять лет. 5 октября США и Южная Корея в ответ выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря.

Олеся Павленко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что удивило президента
Раскрыты причины смерти мобилизованных в Свердловской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта