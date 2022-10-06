00:42 (мск), источник: Коммерсантъ
КНДР снова выпустила ракету в сторону Японского моря
КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Это шестой запуск ракет со стороны КНДР за последние две недели.
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Агентство не приводит подробностей произошедшего. Ракета была выпушена после того, как США передислоцировали атомный авианосец «Рональд Рейган» в Японское море на фоне прошлых пусков со стороны КНДР.
На прошлой неделе КНДР сделала как минимум четыре ракетных пуска, 4 октября военные запустили ракету в сторону Японии. Пуски происходят на фоне крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи за пять лет. 5 октября США и Южная Корея в ответ выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря.
Олеся Павленко