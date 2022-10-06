Россия и США продвинулись в переговорах о ядерном оружии

«В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решить. Часть из них удалось снять, по другим — значительно продвинуться», — рассказали «Известиям» в МИД РФ.
Среди проблем — отсутствие «нормального авиасообщения». Российские самолёты с инспекторами не могут пролететь через воздушное пространство транзитных государств. А также, по словам представителя МИД, появились визовые проблемы и трудности с платежами за услуги. В этом контексте «у американской стороны односторонние преимущества».
В министерстве заявили, что необходимо обеспечить функционирование верификационного механизма ДСНВ в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры. В американском посольстве в Москве заявили, что США также ждут возобновления инспекций.
«Соединённые Штаты готовы работать с Россией в двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ для решения вопросов реализации», — заявили в посольстве.
Пока ни одна из сторон не раскрывала деталей предстоящих очных переговоров. Эксперты заявляют, что диалог по СНВ продвигается, поскольку «это единственный вопрос, в решении которого Вашингтон заинтересован» больше, чем российская сторона. Кроме того, аналитики считают, что на ситуацию влияют предстоящие в ноябре в США промежуточные выборы в Конгресс. По мнению собеседников издания, это мешает Байдену делать какие-либо шаги навстречу России.
Ранее Лайф писал, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ. Такое заявление сделала замгоссекретаря Америки по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Напоминаем, что в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИДе заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках ДСНВ.