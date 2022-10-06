Исследование: слюна червей может уничтожать пластиковый мусор Дальнейшие эксперименты помогут создать раствор, который уничтожит загрязнение за несколько дней или даже часов
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах авто.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — сказал Морозов.

Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.

«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — отметил он.

Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинским войскам дали отпор в Херсонской области
В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумазаконВолодин Вячеслав