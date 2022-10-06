В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах авто.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — сказал Морозов.
Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.
«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — отметил он.
Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.