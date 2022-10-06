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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
06:25 (мск), источник: ТАСС

Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Русские составляют большинство в ряде восточных регионов Украины, и они предпочитают Россию. Об этом написал в среду в Twitter предприниматель Илон Маск в ответ сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования.

Источник: Reuters

Грэм выразил мнение, что Маску «следует понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем предлагать пути решения конфликта.

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил на это Маск.

3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Россией и Украиной. При этом Маск отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Позже он написал, что «не верит в победу Украины», если РФ проведет мобилизацию.

Справка
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