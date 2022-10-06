Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

Грэм выразил мнение, что Маску «следует понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем предлагать пути решения конфликта.
«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил на это Маск.
3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Россией и Украиной. При этом Маск отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Позже он написал, что «не верит в победу Украины», если РФ проведет мобилизацию.