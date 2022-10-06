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10:11 (мск), источник: Ведомости

Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение

Россия и Белоруссия согласовали выделение Минску кредита в размере $1,5 млрд на проекты по импортзамещению, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в комментарии «РИА Новости».

Источник: Reuters

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На $1,5 млрд на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», — сказал он.

О том, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортзамещение, президент республики Александр Лукашенко сообщил в июне. В конце мая, выступая на первом Евразийском экономическом форуме, президент России Владимир Путин сказал, что у страны есть возможность работать с Белоруссией по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, писал ТАСС. Белоруссия, по его словам, сохранила важные для РФ компетенции, в числе которых микроэлектроника.

В начале сентября Лукашенко заявил, что Минск может получить порядка $2 млрд от России на совместные проекты по импортозамещению.

14 сентября 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Белоруссия получила деньги в два этапа. О получении первого транша в $1 млрд по линии ЕФСР Минфин страны сообщил 30 декабря 2020 г. Еще $500 млн Белоруссия получила 2 июня 2021 г.

В конце 2021 г. вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщал, что в 2022 г. Белоруссии предстоит погасить $3,3 млрд, а в 2023 г. — $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием. Общую сумму запрашиваемых у России средств он тогда оценил в $3,5 млрд.

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