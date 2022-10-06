МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам

Генсек ООН Антониу Гутерреш 29 сентября заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя — по его мнению, плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ.
«Прежде всего, у генсекретаря не может быть никакой самостоятельной “позиции”, тем более по территориальным вопросам. Согласно Уставу, эта должность предполагает осуществление функций главного административного должностного лица ООН. На это мы указали в комментариях постпредства России при ООН и официального представителя МИД», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Захарова отметила, что в ходе своего брифинга 5 октября официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик «как будто попытался оправдаться».
«Однако, если разобраться, ничего нового и обнадеживающего мы не услышали. В очередной раз подтвердился ангажированный и беспринципный подход секретариата к украинскому сюжету. Убеждены, что такое положение надо менять. Оно не красит секретариат ООН и его руководителя», — отметила Захарова.
Дюжаррик сообщил, что свои заявления 29 сентября Гутерреш, делал, основываясь на решениях Генеральной ассамблеи, добавила она. По ее словам, имеется в виду голосовавшаяся в марте 2014 года резолюция 68/262 и последующие антироссийские решения 11-й спецсессии ГА.
«Парадоксально, но, опираясь на неконсенсусные решения Генассамблеи, представители Секретариата забывают о единогласно принятых документах Совета Безопасности. Таким в свое время была резолюция СБ 2202, утвердившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», — заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что Киев «открыто попирал положения этого документа».
«В целом, никаких “поворотов” в риторике представителей секретариата ООН нет. Единственное, на что они оказались способны, — чуть “подшлифовать” русофобские заявления самых оголтелых сторонников Киева», — добавила Захарова.