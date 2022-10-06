В МИД Казахстана назвали разговор с послом России жестким

В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии. Как заявила Захарова, Москва рассчитывает, что Казахстан «примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».
«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — сказали в МИД.
По информации МИД Казахстана, украинской стороне было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла, в связи с чем была достигнута договоренность об отзыве дипломата. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане.