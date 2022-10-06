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12:24 (мск), источник: ТАСС

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть, сообщила Еврокомиссия.

Источник: Reuters

В новый пакет вошел запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорта в РФ угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Также ЕС запретил гражданам стран сообщества занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ. Кроме того, Евросоюз запретил все операции с Российским морским регистром судоходства.

Запрещается также предоставление РФ финансовых услуг, консультаций в области информационных технологий и других бизнес-услуг.

Как отметили в Еврокомиссии, Евросоюз запретил россиянам иметь криптоактивы в странах сообщества.

Согласно заявлению ЕК, ЕС будет вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу санкций против России.

Новость дополняется.

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