12:24 (мск), источник: ТАСС
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть, сообщила Еврокомиссия.
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В новый пакет вошел запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорта в РФ угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.
Также ЕС запретил гражданам стран сообщества занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ. Кроме того, Евросоюз запретил все операции с Российским морским регистром судоходства.
Запрещается также предоставление РФ финансовых услуг, консультаций в области информационных технологий и других бизнес-услуг.
Как отметили в Еврокомиссии, Евросоюз запретил россиянам иметь криптоактивы в странах сообщества.
Согласно заявлению ЕК, ЕС будет вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу санкций против России.
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