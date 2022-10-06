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13:45 (мск), источник: ТАСС

Мирошник заявил, что вся территория Кременной в ЛНР контролируется союзными силами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вся территория в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) находится под контролем союзных сил, сообщил в четверг глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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«Вся территория района [Кременной] нашими войсками контролируется и защищается», — написал он в Telegram-канале.

По словам Мирошника, в районе города активно возводят укрепления и формируют линию обороны. Помимо этого, артиллерия союзных сил, расположенных у Кременной, наносит удары по скоплениям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также сообщил, что ВСУ стянули в район города Северск и села Торское, расположенных в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, до 10 тыс. человек.

«Вражеские группировки “кучкуются” в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до 10 тыс. человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. ТАСС)», — написал он в Telegram-канале.

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