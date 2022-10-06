Мирошник заявил, что вся территория Кременной в ЛНР контролируется союзными силами

«Вся территория района [Кременной] нашими войсками контролируется и защищается», — написал он в Telegram-канале.
По словам Мирошника, в районе города активно возводят укрепления и формируют линию обороны. Помимо этого, артиллерия союзных сил, расположенных у Кременной, наносит удары по скоплениям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он также сообщил, что ВСУ стянули в район города Северск и села Торское, расположенных в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, до 10 тыс. человек.
«Вражеские группировки “кучкуются” в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам, туда стянуто до 10 тыс. человек живой силы нацистов. Есть техника, подразделения наемников, артиллерия и РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. ТАСС)», — написал он в Telegram-канале.