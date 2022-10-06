18:14 (мск), источник: РБК
ЕС ввел санкции против «Гознака», Памфиловой и Газманова
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.
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Под персональным санкциями оказались:
Памфилова, комментируя санкции, заявила «РИА Новости», что это не имеет никакого значения.
«Конечно, это решение ЕС было ожидаемым, предсказуемым и ничего, кроме улыбки, не вызывает. На ее жизнь и работу это абсолютно никак не повлияет», — сообщил РБК директор Юлии Чичериной Ларион Колесов.
Кроме того, Брюссель ввел санкции против чиновников присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Под них попали:
В санкционный список внесены и юридические лица:
Евросоюз запретил экспортировать в Россию стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, Брюссель решил ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать 5 декабря для сырой нефти, а 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.
Гражданам стран ЕС и организациям из этих государств запретили оказывать России налоговые, бухгалтерские, аудиторские, бизнес-, ИТ- и другие консалтинговые услуги. Введен запрет и на обслуживание криптокошельков россиян.