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18:14 (мск), источник: РБК

ЕС ввел санкции против «Гознака», Памфиловой и Газманова

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Источник: AP 2022

Под персональным санкциями оказались:

  • артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов;
  • философ Александр Дугин;
  • глава ЦИК Элла Памфиловы и ее заместитель Николай Булаев;
  • начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт;
  • статс-секретарь — замглавы Минобороны генерал армии Николай Панков, первый замминистра Руслан Цаликов, заместители министра обороны (Тимур Иванов, генерал-полковники Геннадий Жидко, Юрий Садовенко и Юнус-Бек Евкуров, генерал армии Дмитрий Булгаков), а также командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков;
  • основной владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;
  • директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев;
  • замдиректора ФСБ России Владимир Кулишов;
  • глава «Техмаша» Александр Кочкин.

Памфилова, комментируя санкции, заявила «РИА Новости», что это не имеет никакого значения.

«Конечно, это решение ЕС было ожидаемым, предсказуемым и ничего, кроме улыбки, не вызывает. На ее жизнь и работу это абсолютно никак не повлияет», — сообщил РБК директор Юлии Чичериной Ларион Колесов.

Кроме того, Брюссель ввел санкции против чиновников присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Под них попали:

  • глава военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Кольцов;
  • замначальника главного управления МВД по Запорожской области Антон Селиванов;
  • министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий;
  • глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев и его заместитель Владимир Беспалов;
  • министр образования Херсонской области Михаил Родиков;
  • председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его заместитель Евгений Солнцев;
  • первый замглавы ДНР Александр Костомаров;
  • первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

В санкционный список внесены и юридические лица:

  • ЦИК России;
  • подведомственный Минфину «Гознак», который занимается производством банкнот;
  • АО «НПО “Сплав” им. А. Н. Ганичева»;
  • Московский машиностроительный завод «Авангард»;
  • авиастроительная корпорация «Иркут»;
  • машиностроительное конструкторское бюро «Факел» им. академика П. Д. Грушина;
  • завод им. В. А. Дегтярева.

Евросоюз запретил экспортировать в Россию стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, Брюссель решил ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать 5 декабря для сырой нефти, а 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Гражданам стран ЕС и организациям из этих государств запретили оказывать России налоговые, бухгалтерские, аудиторские, бизнес-, ИТ- и другие консалтинговые услуги. Введен запрет и на обслуживание криптокошельков россиян.

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