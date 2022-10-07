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07:15 (мск), источник: ТАСС

Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика не присоединились к заявлению ОАГ по Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 октября. /ТАСС/. Представители Аргентины, Бразилии, Боливии и Мексики не подписали совместное заявление более чем 20 стран Организации американских государства (ОАГ), в котором осуждаются действия России на Украине. Документ представил министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро в четверг на 52-й Генеральной ассамблее ОАГ, которая проходит в Перу.

Спецоперация на Украине

Кроме этих четырех стран, его не поддержали Гондурас, Доминика и Сальвадор.

При этом среди подписавших документ, в частности, фигурируют Канада, Колумбия, Перу, США и Чили. В заявлении они выразили поддержку Украине, призвали Россию начать переговоры и заявили, что не признают результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь страна состоит из 89 субъектов.

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