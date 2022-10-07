ЕС объявил о начале гражданской миссии на границе Армении и Азербайджана

«Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии — укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Мероприятие прошло на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.
Армения согласилась помогать миссии ЕС вдоль границы, Азербайджан — «сотрудничать с миссией в той мере, в какой это его касается», говорится в заявлении.
В Евросовете также подчеркнули, что Ереван и Баку подтвердили свою приверженность уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Лидеры двух стран подтвердили, что это «станет основой для работы комиссий по делимитации границы», а следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца этого месяца.
Накануне в Праге также состоялась встреча Пашиняна и Алиева при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
5 октября Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Баку, передавал «Sputnik Армения». Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг друга на основании документа от 8 декабря 1991 г.