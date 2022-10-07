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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, об этом говорит и заявление Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Безусловно, мы не можем обойти молчанием те дискуссии, которые в последнее время постоянно нарастают, на тему возможного применения ядерного оружия, и особенно в этой связи нельзя обойти молчанием безрассудные действия киевского режима, которые направлены на создание рисков применения различных видов оружия массового поражения», — сказал он в ходе четвертого заседания комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от Киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что попытки секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны, поскольку еще в январе он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.

Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением Зеленского ранее сказал РИА Новости, что его слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад разжигает ядерную войну, а «марионеточный и неуравновешенный» Зеленский «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

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