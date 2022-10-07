В Совфеде высказались об уголовной ответственности за отказ от мобилизации

Он отметил также, что «предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно», сославшись на постановление Верховного Суда России от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».
В нем, по словам Клишаса, говорится, что «субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу».
«Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной думой», — написал сенатор.
О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.