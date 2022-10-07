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16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России, заявил Пасечник

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о начале слияния местных силовых структур с российской армией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооруженными Силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамена», — говорится в тексте поздравления Пасечника с годовщиной образования оборонного ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Седьмого октября 2014 года указом главы ЛНР подразделения ополчения преобразованы в Народную милицию — оборонное ведомство, одной из задач которого значится сохранение территориальной целостности республики.

Владимир Путин на этой неделе подписал ранее федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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