Народная милиция ЛНР переходит под боевые знамена России, заявил Пасечник

«Сегодня происходит то, чего мы все так долго ждали: слияние Народной милиции с Вооруженными Силами Российской Федерации, переход под российские боевые знамена», — говорится в тексте поздравления Пасечника с годовщиной образования оборонного ведомства, опубликованном на его официальном сайте.
Седьмого октября 2014 года указом главы ЛНР подразделения ополчения преобразованы в Народную милицию — оборонное ведомство, одной из задач которого значится сохранение территориальной целостности республики.
Владимир Путин на этой неделе подписал ранее федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.