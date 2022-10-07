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17:22 (мск), источник: RT на русском

Минобороны Белоруссии заявило о готовности выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных

МО Белоруссии при необходимости может выделить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, сообщило оборонное ведомство республики.

Источник: Reuters

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, и речь идёт о подготовленном резерве», — цитирует ТАСС заявление министерства.

29 сентября Министерство обороны Белоруссии напомнило гражданам, что в стране не проводится мобилизация, а все военные сборы носят плановый характер, они были заблаговременно утверждены правовыми актами.

Как отмечал министр обороны республики Виктор Хренин, региональная группировка войск Белоруссии и России готова к выполнению задач по защите Союзного государства.

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