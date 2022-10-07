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16:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщил губернатор Александр Беглов.

Источник: © РИА Новости

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал Беглов в Telegram-канале.

Вместе с тем, отметил он, новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки в городском календаре будут сохранены.

«Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — добавил губернатор.

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