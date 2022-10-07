В Санкт-Петербурге отменят новогодние праздничные мероприятия

«На совещании с членами городского правительства приняли решение отменить запланированные праздничные мероприятия по случаю Нового года. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце», — написал Беглов в Telegram-канале.
Вместе с тем, отметил он, новогодние программы для семей с детьми и традиционные детские елки в городском календаре будут сохранены.
«Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга особой статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — добавил губернатор.