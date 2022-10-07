Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая

«Я бы порекомендовал придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо», — сказал Маск.
По его мнению, такой исход, вероятно, «всех не осчастливит». В то же время бизнесмен предположил, что условия по Тайваню могли быть бы «более мягкими» для Китая, нежели в случае с Гонконгом.
На этой неделе Маск также несколько раз комментировал конфликт на Украине и даже предложил условия по его мирному урегулированию. По его мнению, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Позже он заявил, что жители некоторых восточных территорий Украины предпочитают быть с Россией, и призвал поддержать волю людей в «любом конфликтном регионе».
В Кремле отреагировали на слова Маска позитивно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проведение повторных референдумов под эгидой ООН на новых территориях невозможно, поскольку «жители уже высказали свое мнение и здесь ничего другого быть не может». Второй пост бизнесмена он назвал «констатацией реальности».
В то же время власти Украины обрушились на миллиардера с критикой. Так, президент страны Владимир Зеленский спросил у пользователей в своем Twitter, «какой Илон Маск им нравится больше» — поддерживающий Украину или же Россию.