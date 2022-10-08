06:09 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил о росте цен на бензин в США из-за действий РФ и Саудовской Аравии
ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что цены на бензин в США растут в связи с действиями РФ и Саудовской Аравии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Если республиканцы [по итогам промежуточных ноябрьских выборов в США] получат контроль над Конгрессом, эти исторические победы, которых мы добились для американцев, будут отняты. Стоимость потребительской корзины будет расти, а не снижаться. И я понимаю, что цены на продукты растут. Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти», — утверждал американский лидер в пятницу.
Байден выступал в штате Мэриленд на заводе Volvo Group с речью, посвященной развитию американской экономики и расширению производства различной продукции внутри США. «Где написано, что Америка больше не может быть ведущим производителем в мире? <…> По всей Америке мы доказываем, что “Сделано в США” — это не просто слоган, это реальность. Мы доказываем, что наши лучшие дни впереди, а не позади», — отметил глава государства.
При этом он обратил внимание на усилия своей администрации, направленные на увеличение числа рабочих мест в США, привлечение инвестиций в американские компании, борьбу с инфляцией, а также перечислил другие аспекты экономической повестки демократов.
Volvo Group, на предприятии которой выступал Байден, специализируется на производстве грузовиков, автобусов, двигателей и различной строительной техники. Согласно данным на сайте компании, крупным акционером Volvo Group является китайская автомобильная компания Geely.
Страны — участницы соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене 5 октября договорились о снижении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года.
За базу для отсчета сокращения добычи нефти будут взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. В опубликованном по итогам встречи коммюнике также отмечается, что решение о снижении производства принято с учетом неопределенностей как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке.
Байден ранее выразил разочарование решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, отметив, что Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ встала на сторону России, принимая такое решение.